В России предложили отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минобрнауки России предложило отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз с 2024/25 учебного года, сказано на сайте министерства.



Рассчитывается, что абитуриентам нужно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на «Госуслугах».

— Это облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на вузы, — указывается в сообщении.

В июне на портале «Госуслуги» проходил прием заявлений в вузы. Для подачи заявления необходима только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Прием заявлений осуществляется на любые формы обучения, на платное и целевое обучение, программы бакалавриата и специалитета, второе высшее образование.

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Маргарита Головатенко