Украина подала иск против РФ в суд ООН

Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием назначить слушания на следующей неделе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



— Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе, — приводит «Интерфакс» слова Зеленского в Twitter.

Киев просит суд немедленно приказать РФ прекратить спецоперацию на Украине, сказал Зеленский.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российская делегация сегодня прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Так Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором заявил, что знает о предложении России начать разговор в Белоруссии. Однако он сообщил, что не намерен вести переговоры с РФ на белорусской территории и обвинил последнюю в боевых действиях на Украине. Президент Украины предложил для переговоров другие площадки, например, Варшаву, Будапешт, Стамбул и Баку. Он заявил, что могут подойти и другие города.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев сам выбрал Гомель местом переговоров с Россией. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители РФ сегодня будут ожидать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Он отметил, что Россия гарантирует безопасность делегации Украины на переговорах.

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Маргарита Головатенко