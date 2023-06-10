Суд ООН отказал в допуске США к делу по иску Украины к России

Международный суд ООН удовлетворил требование России и единогласно отказал США в допуске к делу по иску Украины по Конвенции о геноциде. Об этом сообщает МИД страны на своем официальном сайте.

— Суд удовлетворил требование Российской Федерации и единогласно отказал в допуске к данному делу Соединенным Штатам Америки. На период принятия решения председатель Суда — американка Джоан Донохью — была вынуждена устраниться от выполнения председательских функций, — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что международный суд ООН 9 июня объявил о «беспрецедентном в истории Суда решении допустить 32 государства в качестве третьих сторон в разбирательство по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года».

Напомним, 27 февраля Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием назначить слушания на следующей неделе. Украинская сторона потребовала привлечь Россию «к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии».



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Максим Кокунин