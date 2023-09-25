В Казани в понедельник вечером наблюдаются 8-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в понедельник вечером наблюдаются 8-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии наблюдаются на ул. Татарстан, мосту «Миллениум», перекрестке ул. Патриса Лумумбы и ул. Гвардейской, на ул. Рихарда Зорге, пр. Ямашева и ул. Восстания. Движение на этих участках затруднено.

Сложная ситуация наблюдается на Мамадышском тракте и ул. Аграрной, ул. Сахарова и ул. Закиева, ул. Лево-Булачной, ул. Марселя Салимжанова, ул. Бурхана Шахиди, ул. Ташаяк, ул. Карла Маркса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале сентября в Казани на улице Юлиуса Фучика столкнулись два автобуса. По этой причине движение в сторону ул. Ломжинской было парализовано.

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Маргарита Головатенко