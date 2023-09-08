Столкновение двух автобусов парализовало движение на улице Юлиуса Фучика в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

В Казани на улице Юлиуса Фучика столкнулись два автобуса. По этой причине движение в сторону Ломжинской парализовано, стало известно «Реальному времени».

ДТП произошло рядом с пересечением с улицей Завойского. По состоянию на 18.16 многие водители пытаются объехать пробку через альтернативные пути. Например, автомобилисты поехали через улицу Кул Гали, но там уже наблюдается сильный затор. Аналогичная ситуация и на Комиссара Габишева.

Сотрудников ГИБДД на месте аварии пока нет.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Месяц назад на улице Ершова в Казани образовалась пробка в три километра. Всего на участке произошло пять ДТП.



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Айрат Назипов