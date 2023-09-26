Половина казанцев готова переехать в другой город ради карьеры

Сообщил о готовности уехать из Казани ради карьеры каждый второй ее житель. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы».



Среди россиян отказом ответили 54% опрошенных. Интересно, что рассматривают переезд 51% мужчин и лишь 42% женщин. На отношение к переезду влияет также возраст респондентов: среди опрошенных от 18 до 24 лет о готовности к профессиональному развитию в другом городе заявили 69%, от 25 до 34 лет — 56%. Еще реже озвучивали желание переехать россияне 35—44 лет: согласны оставить свое место жительства 49% из них.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Имели опыт переезда ради работы 38% россиян, из них в Казань переехало 4%. Чаще для развития карьеры жители страны выбирали только Москву (24%), Санкт-Петербург (10%) и Краснодар (5%).

Напомним, согласно другому исследованию, готовы сменить Казань на небольшой город ради увеличения дохода вдвое 55% жителей столицы Татарстана. Отказались бы от этого предложения 36% респондентов, не смогли ответить на вопрос 9%.



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Галия Гарифуллина