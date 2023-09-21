Больше половины казанцев переехали бы в маленький город ради увеличения зарплаты вдвое

Готовы сменить Казань на небольшой город ради увеличения дохода вдвое 55% жителей столицы Татарстана. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Согласились бы на переезд из Казани в маленький город ради зарплаты в два раза выше 55% жителей, отказались бы — 36%. Не смогли ответить на вопрос 9% респондентов.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Наиболее готовы к релокации ради увеличенной вдвое зарплаты работники из Омска (66%), Новосибирска (63%), Красноярска (62%), Волгограда (61%) и Перми (60%).

Отказы переезжать звучали чаще всего от респондентов из Москвы (43%) и Санкт-Петербурга (46%). Интересно, что мужчины в этих городах расположены к смене места жительства больше, чем женщины. Так, согласны уехать в небольшой город 54% москвичей и лишь 37% москвичек. В культурной столице возможность релокации рассматривают 49% мужчин и 38% женщин.

Напомним, 67% татарстанцев заявили, что готовы работать за границей. Показатель оказался выше, чем в целом по России (60%). Больше трети опрошенных татарстанцев, 37%, готовы уехать работать в другую страну, если это будет абсолютно необходимо.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина