Сегодня в Казани ожидается до +26 градусов

В Казани в понедельник, 25 сентября, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +24..26 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

В целом по республике прогнозируется от +21 до +26 °С. Днем ожидается небольшой дождь, местами утром можно будет увидеть туман.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал активный рост «барических депрессий» в России в конце октября и ноябре, которые принося ненастную погоду и похолодание.

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Илина Хакимова