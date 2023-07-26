В Казани проживают 90 долгожителей

В Казани проживают 90 долгожителей, которым исполнилось 100 и более лет. Среди них семь мужчин и 83 женщины, сообщили в мэрии города.



Самому пожилому жителю столицы Татарстана — Шарифу Мазитову — 106 лет. Он родился почти за год до Октябрьской революции — 19 ноября 1916 года, сейчас проживает в Кировском районе. Самая пожилая среди женщин — жительница Советского района Гуляндам Мухаметова, родившаяся 15 марта 1917 года. На третьем месте — жительница Московского района Казани Такдиса Гафарова, родившаяся 10 сентября 1917 года.

Больше всего долгожителей — по 19 — в Московском и Советском районах. Еще 14 долгожителей живут в Приволжском районе, 13 — в Ново-Савиновском, 12 — в Кировском, восемь — в Авиастроительном, пять — в Вахитовском.

realnoevremya.ru (архив)

С 2016 года в Казани реализуется проект «Жизнелюбы» для пожилых людей. Он включает в себя занятия по 13 направлениям, которые проходят на 56 площадках. С начала года состоялось уже 630 мероприятий для пенсионеров с охватом более 70 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что в Казани насчитали 11,1 тыс. многодетных семей — в них воспитываются 35,1 тыс. детей. В 9,9 тыс. семей воспитывают троих детей, четверых воспитывают 967 семей, пятерых — 224, шестерых — 48, семерых — 11.



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Маргарита Головатенко