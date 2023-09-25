«Известия»: Центробанк России в октябре представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Банк России в октябре этого года собирается представить новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей, рассказал «Известиям» зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов.

— Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные — в духе мировых трендов, — сказал он.

Белов обратил внимание, что по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты в 1 тысячу и 5 тысяч рублей будут иметь больше защитных элементов. По его словам, «это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс».

Зампред также добавил, что банкноты в 1 тысячу и 5 тысяч рублей сохранят свою цветовую палитру.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отвечая на вопрос о достопримечательностях, изображения которых попали на эти купюры, Белов отметил, что «основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах».

Помимо этого, экспертная группа завершила работу по модернизации банкноты в 500 рублей, которая будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу:

— Наибольшее количество голосов было отдано символам Кавказа — это, конечно, Эльбрус, легендарные башенные комплексы, древняя Дербентская крепость, — сказал Белов.



Специалисты Банка России и Гознака уже разработали концептуальный дизайн, в ближайшее время его планируют вынести на рассмотрение совета директоров.

Напомним, согласно планам Центробанка, в этом году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 1 тысячу и 5 тысяч рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей.



Банк России заявил о планах возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года и пятирублевой, которую перестали выпускать после 1998 года, еще в прошлом году. Намерения регулятора подпортят жизнь коллекционерам, которые собирают и бережно хранят вышедшие из обращения купюры, и сорвут «бизнес» тех, кто наживается на первых. Как выяснило «Реальное время», казанцы пытаются сделать на пяти- и десятирублевых купюрах целое состояние, пытаясь продать их по цене, порой в 100 тысяч раз превышающей номинал банкноты.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова