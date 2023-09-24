В России спрогнозировали рост «барических депрессий» в конце октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал активный рост «барических депрессий» в России в конце октября и ноябре, которые принося ненастную погоду и похолодания.

— В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще, — сообщил он ТАСС.

Вильфанд объяснил, что это связано с сокращением светового дня: через три дня после дня осеннего равноденствия (в этом году 23 сентября) продолжительность дня и ночи уже сравняется.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Такие изменения сказываются и на состоянии человека, обратил внимание метеоролог. По его словам, «медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному — очень даже».

Самым «депрессивным» же месяцем является ноябрь.

Вторая декада сентября 2023 года в большинстве районов Татарстана оказалась на 1—3°С теплее обычного. Среднесуточные температуры второй декады сентября преимущественно составили от +13 до 16 °С. Максимум, зафиксированный в этот период, — 23—25 градусов тепла.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова