Два первых «Кванториума» появятся в Чувашии в 2024 году

Власти Чувашии планируют запустить два первых «Кванториума» в 2024 году. Как рассказал ТАСС министр образования региона Дмитрий Захаров, откроют их на базе школ.

По слова руководителя ведомства, республика уже подала заявку на открытие двух детских технопарков «Кванториум». Реализовываться эти проекты будут по нацпроекту «Образование». Работать они будут на базе двух лицеев №4 и 44. Оба учебных учреждения находятся в Чебоксарах. На реализацию этой идеи из федерального бюджета властям региона было выделено свыше 41,9 млн рублей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В марте этого года сообщалось, что татарстанское Министерство образования и науки собирается закупить робототехническое оборудование для создания технопарка «Кванториум» в Зеленодольске. На реализацию этого проекта планируется потратить 9,7 млн рублей. Откроют детский технопарк на базе лицея №1.



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Александр Зарипов