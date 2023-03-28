Минобрнауки Татарстана закупит оборудование для создания детского технопарка в Зеленодольске на 9,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Министерство образования и науки Татарстана закупит робототехническое оборудование для создания детского технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа». Стоимость товара оценивается в 9,7 млн рублей, а источником финансирования выступают федеральный и республиканский бюджеты.

Подрядчику предстоит поставить товар в зеленодольское МБОУ «Лицей №1». Однако в течение 40 дней с момента заключения контракта он должен предоставить один тестовый комплект в само министерство. Согласно проектной документации, данная процедура необходима для предварительной проверки на соответствие требованиям заказа.

В список закупаемого оборудования входят 13 позиций, каждая из которых содержит десятки наименований различных типов оборудования и деталей. Так, например, в базовый набор робототехнический набор входят крепежные элементы, электродвигатели, зарядные аккумуляторы, датчики и различные электронные компоненты. Кроме того, в общий перечень входят наборы для быстрого прототипирования электронных устройств на основе одноплатного компьютера и микроконтроллерной платформы. Помимо этого, в школу будут поставлены:

универсальный многофункциональный колесный робототехнический комплект;

учебный манипулятор;

конструктор для создания электронных устройств;

набор для конструирования промышленных робототехнических систем.

Фото: pxhere.com

Напомним, подобную закупку Минобрнауки Татарстана уже осуществляло в мае прошлого года. Тогда товары поставлялись в бугульминский лицей №2, а стоимость закупки оценивалась в 8,2 млн рублей.

Федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» представляет собой ряд площадок с высокотехнологичным оборудованием. На них детей обучают разработке, тестированию и внедрению инновационных технологий. Идея создания таких технопарков была предложена и одобрена еще в 2015 году в рамках программы Минобрнауки и Агентства стратегических инициатив «Новая модель системы дополнительного образования детей».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин