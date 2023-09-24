В Мордовии с 25 сентября по 1 октября пройдет «Неделя туризма»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Мордовии с 25 сентября по 1 октября объявлена «Неделя туризма». По случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, жители и гости региона смогут совершать необычные экскурсии по культурным и историческим достопримечательностям республики, сообщают «Известия Мордовии».

Как уточняет издание, большинство экскурсий будут бесплатными, однако на них потребуется предварительная регистрация.

Все желающие смогут выбрать экскурсию в музеи — краеведческий, изоискусств имени Степана Эрьзи, военного и трудового подвига, имени Александра Полежаева, минералогии, истории Мордовского госуниверситета, на выставку изделий из мореного дуба, на стадион «Мордовия Арена», в Макаровский Иоанна-Богословский монастырь, Кафедральный собор Феодора Ушакова и Иоанно-Богословский храм и другие.

realnoevremya.ru (архив)

Также у жителей и гостей региона будет возможность увидеть Саранск с высоты птичьего полета со смотровой площадки.

Стоит отметить, что в роли гидов-экскурсоводов, как обещают организаторы, выступят сами руководители учреждений. Так, например, ректор Дмитрий Глушко обязался провести гостей по главному корпусу Мордовского госуниверситета, директор Музея Эрьзи Людмила Нарбекова — по выставочным залам крупнейшего художественного центра Поволжья, а гидами по комплексу Школы олимпийского резерва по легкой атлетике станут и. о. министра физкультуры и спорта РМ Ольга Игошева и директор СШОР Ольга Киниськина.

По итогам первого полугодия 2023 года на Мордовию пришлось 1,63% туристического потока в Приволжском федеральном округе. В республике за январь — июнь побывали 127 294 человека.



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Илина Хакимова