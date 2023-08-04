На Татарстан в первом полугодии пришлась почти четверть турпотока в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам первого полугодия 2023 года на Татарстан пришлось 23,8% туристического потока в Приволжском федеральном округе, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В республике за январь — июнь побывали 1 856 070 человек, в ПФО в целом — 7,8 млн путешественников.



Среди 14 регионов Приволжского федерального округа Татарстан занял первое место по количеству туристов. Следом идут Башкирия (1 149 559 человек) и Нижегородская область (1 068 240). Доли этих регионов в общем объеме турпотока ПФО составили 14,7% и 13,7% соответственно.

В остальных регионах Приволжского федерального округа турпоток за полгода не превысил 1 млн человек. Наименьший показатель зарегистрировали в Мордовии — 127 294 человека. Ее доля в общем объеме турпотока в ПФО составила 1,63%

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, турпоток в Татарстан в первом полугодии этого года по сравнению с январем — июнем 2022 года сократился на 2,8%. В июне республику посетили 366 648 человек.

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Татьяна Демина