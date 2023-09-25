Кинолог рассказал, что собаки не воспринимают своих хозяев как друзей

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев призвал владельцев собак не заниматься их очеловечиванием. Дело в том, что животные не воспринимают своих владельцев как лучших друзей. Об этом пишет «РИА Новости».



Как сказал эксперт, для собак люди — это надежный островок безопасности. У животных возникает чувство комфорта, когда они живут рядом со своим владельцем.



— Грубо говоря, хозяин для питомца — источник пищи и комфорта, с которым ему приятно жить рядом, — объяснил Голубев. По этой причине их не стоит очеловечивать, добавил специалист.



Кинолог подчеркнул, что питомцы с удовольствием пользуются теми благами, которые им предоставляет человек. Поэтому спустя время они подстраиваются так, для того, чтобы получать для себя максимальную выгоду от проживания с владельцем. Ради комфорта животные готовы выполнять все требования хозяев.



realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

— Взаимоотношения между собакой и человеком называются протокооперацией. Обе стороны приходят к балансу своих интересов и учатся гармонично сосуществовать на одной территории. От нашего понимания этих процессов будет зависеть, у кого из совместно проживающих на одной территории будет больше прав, а у кого — больше обязанностей, — высказался Владимир Голубев.



Напомним, в августе этого года татарстанские власти утвердили требования к домашним животным. Они касаются их выгула. С момента подписания документа на территории республики запрещается использование инвентаря и прочих приспособлений, влекущих увечье, травму и гибель питомца. Не допускается также применение негуманных методов дрессировки, из-за которых животные могут получить травмы. Также владельцы домашних животных должны соблюдать режим тишины, например, следить за тем, чтобы не было лая и воя с 22:00 до 06:00 в рабочие дни, а в выходные и праздники с 22:00 до 9:00.



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Александр Зарипов