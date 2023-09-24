Над Курской и Белгородской областями сбили украинские беспилотники
Российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
— Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями.
Сегодня ВСУ уже пытались атаковать Курскую область. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, «украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе». По его словам, есть повреждения — «незначительно пострадала крыша».
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