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Над Курской и Белгородской областями сбили украинские беспилотники

15:35, 24.09.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Над Курской и Белгородской областями сбили украинские беспилотники
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями.

Сегодня ВСУ уже пытались атаковать Курскую область. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, «украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе». По его словам, есть повреждения — «незначительно пострадала крыша».

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Илина Хакимова
Происшествия

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