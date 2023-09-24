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Губернатор Курской области: «Украинский беспилотник атаковал административное здание»

10:55, 24.09.2023
Губернатор Курской области: «Украинский беспилотник атаковал административное здание»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска, об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале.

— В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша, — написал он.

По словам Старовойта, на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

В пятницу Украина нанесла ракетный удар по Севастополю. При отражении атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, а один военнослужащий пропал без вести.

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Илина Хакимова
Происшествия

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