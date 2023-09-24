Председатель ОБСЕ: организация переживает глубокий кризис

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что переживают глубокий кризис в связи с конфликтом на Украине. Такое мнение высказал действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

— Самый большой вызов — это политическое лидерство, поскольку организация <...> не может функционировать без председателя, — сказал он британской газете Financial Times (FT).

Такое заявление он сделал на фоне истечения своих полномочий на посту председателя ОБСЕ. Его будущий преемник должен получить единогласную поддержку всех стран — участниц ОБСЕ, куда входит и Россия, которая, как утверждает газета, заблокировала единственную кандидатуру на роль нового председателя — министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.



Османи считает, что российский подход «парализовал организацию».

На фоне этого он заявил, что может предложить продлить свое пребывание на посту председателя ОБСЕ, чтобы «не допустить коллапса организации». Однако и для этого решения потребуется одобрение России.

Тем временем Цахкна также признал, что ОБСЕ переживает «самый крупный кризис в своей истории»:

— Мы не могли согласовать бюджет в течение нескольких лет. Мы не пришли к согласию относительно руководства ОБСЕ. Мы не выбрали председателя на 2024 год, — цитирует его ТАСС.



В начале апреля этого года сообщалось, что Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в бюджет парламентской ассамблеи Организации и по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2023 году.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова