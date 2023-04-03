Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ

Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в бюджет парламентской ассамблеи Организации и по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2023 году. Такое заявление сделал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.



— Сегодня на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году, — сказал он.

Володин добавил, что российская делегация столкнулась с попытками помешать ее работе в парламентской ассамблее. По этой причине РФ не намерена платить за то, в чем не участвовала. При развитии такого сценария в 2023 году, российская сторона может еще и потребовать вернуть ранее выплаченный взнос.

Фото: flickr.com (архив)

В начале года российский политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что в случае выхода России из ОБСЕ организация развалится и исчезнет. Он считает, что ОБСЕ как структура «выживает» только на конфликте между Востоком и Западом.

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Айрат Назипов