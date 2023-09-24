Правительство России выделило свыше 5 млрд рублей фонду «Защитники отечества»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России выделило более 5 млрд рублей фонду «Защитники Отечества». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Свыше 5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданному по инициативе Президента, — сказано в документе.

Основная задача фонда — комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов семей погибших бойцов, выделенные деньги в основном пойдут именно на эти цели.

По словам Михаила Мишустина, решение позволит реализовать целый ряд мер, которые востребованы подопечными организации и членами их семей в каждом российском субъекте.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Перечисленным категориям граждан оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам.

— Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды, — говорится в сообщении.



В конце мая на первом и третьем этажах Дворца культуры химиков в Казани открыли филиал фонда «Защитники Отечества». Здесь разместили кабинеты социальных координаторов, группы психологической помощи, группы юридического сопровождения, конференц-зал и так далее. О первых результатах работы казанского филиала — материал «Реального времени».



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Илина Хакимова