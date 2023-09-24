УНИКС занял 7-е место в Суперкубке Единой лиги ВТБ
Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли столичную МБА в матче за 7-е место в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счетом 83:64 (22:11, 27:18, 20:21, 14:14).
В составе УНИКСа самым результативным игроком стал Маркос Найт, набравший 12 очков и сделавший 7 подборов. У МБА 11 очков на свой счет записал Даниил Касаткин.
Уже 30 сентября казанцы примут на своей площадке краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомним, УНИКС ранее в Суперкубке Единой лиги ВТБ уступил нижегородскому «Пари НН» со счетом 82:86 и турецкому «Бешикташу» со счетом 68:75.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
комментарии