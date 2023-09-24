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УНИКС занял 7-е место в Суперкубке Единой лиги ВТБ

13:42, 24.09.2023 1
УНИКС занял 7-е место в Суперкубке Единой лиги ВТБ
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли столичную МБА в матче за 7-е место в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 83:64 (22:11, 27:18, 20:21, 14:14).

В составе УНИКСа самым результативным игроком стал Маркос Найт, набравший 12 очков и сделавший 7 подборов. У МБА 11 очков на свой счет записал Даниил Касаткин.

Уже 30 сентября казанцы примут на своей площадке краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомним, УНИКС ранее в Суперкубке Единой лиги ВТБ уступил нижегородскому «Пари НН» со счетом 82:86 и турецкому «Бешикташу» со счетом 68:75.

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Илина Хакимова
СпортБаскетбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:58
    Всего лишь 7 место после чемпионского сезона-странно и непонятно как-то это!
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