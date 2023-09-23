УНИКС проиграл второй матч в Суперкубке Единой лиги ВТБ
Баскетболисты УНИКСа потерпели очередное поражение в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Во втором матче турнира казанские спортсмены уступили турецкому «Бешикташу» со счетом 68:75.
Игроки Велимира Перасовича выиграли первую четверть со счетом 20:17. Во всех остальных игровых отрезках действующий чемпион лиги терпел неудачу — 15:20, 15:18, 18:20.
Таким образом, казанский клуб проведет матч за седьмое место с московским МБА. Встреча пройдет в воскресенье, 24 сентября.
Турнир проходит в Москве на «ВТБ Арене». Помимо казанской команды, в нем принимают участие «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород», «Бешикташ», «Фенербахче» и МБА.
Вчера УНИКС проиграл в четвертьфинале турнира «Пари НН». Счет — 82:86.
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