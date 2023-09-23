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УНИКС проиграл второй матч в Суперкубке Единой лиги ВТБ

16:07, 23.09.2023
УНИКС проиграл второй матч в Суперкубке Единой лиги ВТБ
Фото: скриншот realnoevremya.ru из vtb-league.com

Баскетболисты УНИКСа потерпели очередное поражение в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Во втором матче турнира казанские спортсмены уступили турецкому «Бешикташу» со счетом 68:75.

Игроки Велимира Перасовича выиграли первую четверть со счетом 20:17. Во всех остальных игровых отрезках действующий чемпион лиги терпел неудачу — 15:20, 15:18, 18:20.

Таким образом, казанский клуб проведет матч за седьмое место с московским МБА. Встреча пройдет в воскресенье, 24 сентября.

скриншот realnoevremya.ru из vtb-league.com

Турнир проходит в Москве на «ВТБ Арене». Помимо казанской команды, в нем принимают участие «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород», «Бешикташ», «Фенербахче» и МБА.

Вчера УНИКС проиграл в четвертьфинале турнира «Пари НН». Счет — 82:86.

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Айрат Назипов
СпортБаскетбол Татарстан

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