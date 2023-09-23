Раис Татарстана назвал Kazan Digital Week эффективной площадкой в области цифрового развития — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что форум Kazan Digital Week стал эффективной и востребованной площадкой в области цифрового развития. Он призвал использовать полученный опыт, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— В V отраслевом чемпионате в сфере цифровых технологий DigitalSkills-2023 приняли участие 650 конкурсантов и экспертов из 13 стран. Министерству цифрового развития необходимо обобщить итоги форума и представленную на его площадках передовую практику для его применения в республике и учета при подготовке форума в следующем году, — сказал татарстанский лидер.

В этом году чемпионат в сфере цифровых технологий DigitalSkills получил международный статус. Очно и онлайн в нем участвовали около 100 конкурсантов из Китая, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Ирана и других стран.

— Это мероприятие стало свидетельством нашей приверженности к партнерству в БРИКС, которая нацелена на укрепление сотрудничества развивающихся экономик в разных областях, включая цифровые технологии. Россия и Китай, являясь членами БРИКС, имеют общее видение, как построить более устойчивый мир путем цифровой трансформации, — рассказал председатель рабочей группы по развитию кадров Делового Совета БРИКС Лю Чжэньин.

Форум проходил в столице Татарстана с 20 по 22 сентября. На нем провели 107 секций и мастер-классов, были организованы 34 круглых стола, перед многотысячной аудиторией выступили почти 900 спикеров. Подписаны 37 соглашений о сотрудничестве и меморандумов о перспективных намерениях.

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Айрат Назипов