ХК «Нефтехимик» прервал серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв «Авангард» в овертайме

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» победили на своем льду омский «Авангард» в матче чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. Победу «волки» добыли в овертайме — 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Хозяева вышли вперед еще на первой минуте встречи. Шайбу в ворота «ястребов» забросил Илья Хохлов с передачи Александра Дергачева. Спустя девять минут «Авангард» сравнял счет. Большинство реализовал Иван Николишин. Больше голов в основное время матча зрители не увидели и игра перешла в овертайм.

За секунду до конца дополнительного времени гол забил Андрей Белозёров.

Напомним, «Нефтехимик» провалил старт чемпионата в КХЛ. В последнем гостевом матче «волки» проиграли «Салавату Юлаеву» со счетом 4:2. До этого команда Олега Леонтьева пропустила восемь безответных шайб от «Барыса».

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Айрат Назипов