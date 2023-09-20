ХК «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в матче чемпионата КХЛ сезона 2023/24 «Салавату Юлаеву», потерпев четвертое поражение подряд. Матч проходил в Уфе и закончился со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

Первые две шайбы забросили уфимцы. В первом периоде забил Николай Кулёмин, а во втором — Александр Комаров. Основная борьба развернулась в третьем игровом отрезке. Усилиями Андрея Белозерова и Данила Шерстобитова «Нефтехимик» сравнял счет. Но хозяева снова вышли вперед. На 49-й минуте хоккеист «Салавата Юлаева» Павел Коледов реализовал большинство. А спустя 10 минут его партнер — Матвей Бабенко установил окончательный счет в игре, забросив шайбу в пустые ворота.

Для «Нефтехимика» это седьмое поражение в восьми матчах. Команда Олега Леонтьева занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «волков» только три очка.

«Нефтехимик» потерпел разгромное поражение от казахстанского «Барыса» в предыдущей встрече. Татарстанская команда пропустила от соперника восемь безответных шайб.

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Айрат Назипов