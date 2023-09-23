В Мали разбился самолет Ил-76

В Мали потерпел крушение самолет Ил-76. По информации портала Malijet, он разбился при заходе на посадку.

— Самолет белого цвета не смог зайти на посадку и разбился около аэропорта, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, причиной трагедии стала неисправность бака воздушного судна. Сейчас на месте работают пожарные. Информации о пострадавших и погибших нет.

Напомним, 23 августа в Тверской области, вблизи Куженкино, упал частный самолет Embraer Legacy. В результате крушения самолета погибли 10 человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — руководитель ЧВК «Вагнер».

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Айрат Назипов