Врачи ДРКБ спасли ребенка, поперхнувшегося орехами

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В ночь с 15 на 16 января по линии реанимационно-консультативного центра ДРКБ поступил звонок из Альметьевска с информацией о наличии инородного тела в бронхах одиннадцатимесячного ребенка. Хирург ДКРБ Ибрагим Муртазалиев этой же ночью выехал в Альметьевск, провел процедуру бронхоскопии и вынул из бронхов инородные тела.



Выяснилось, что малыш поперхнулся орехами, крупные куски которых (до 1 сантиметра в длину) врач удалил из дыхательных путей. Врачи ДРКБ в очередной раз призывают родителей быть бдительными и внимательными: следите, чтобы маленькие дети ели только строго предназначенные для них продукты и в процессе еды не прыгали и не смеялись. Детям постарше объясните, что развлекаться во время еды бывает опасно.

Напомним, заведующая лор-отделением ДРКБ Елена Лучкина в интервью «Реальному времени» не так давно рассказывала о том, какие предметы дети могут поместить в нос и в уши, и предупреждала о том, что нужно быть внимательными.

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Людмила Губаева