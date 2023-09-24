Казань этим летом стала одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казань вошла в список самых популярных направлений у россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на OneTwoTrip.

— Самым популярным направлением оказалась Турция: ее летом посетили 16,9% туристов. На втором месте ― курорты Краснодарского края: 13,8% опрошенных называли такие города, как Сочи, Анапа и Туапсе. Третью строчку рейтинга занял Санкт-Петербург, где побывали 11,8% респондентов, — говорится в материале.

Помимо столицы Татарстана, туристы часто посещали Дагестан, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ставропольский край, Алтай, Калининградскую область, Абхазию и Казахстан.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Казань стала одним из самых желанных городов для российских туристов. Также в топ-10 желанных городов вошли: Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Дербент, Кисловодск, Зеленоградск, Севастополь, Нижний Новгород и Москва.



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Айрат Назипов