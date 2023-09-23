Технического директора хоккейного «Ак Барса» Игоря Смирнова похоронят на Арском кладбище в воскресенье

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Церемония прощания с техническим директором «Ак Барса» Игорем Смирновым состоится 24 сентября в 9.00 на пандусе у центрального входа в «Татнефть Арену». Отпевание и похороны пройдут на Арском кладбище Казани в 12.00, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Игорь Смирнов работал в «Ак Барсе» 43 года. За это время команда добилась главных побед современности: пять титулов чемпионов России, три Кубка Гагарина, золотые медали Кубка европейских чемпионов и Континентального Кубка.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Смирнов являлся заслуженным работником физической культуры и спорта Татарстана. Он умер на 76-м году жизни.

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Айрат Назипов