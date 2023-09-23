Технического директора хоккейного «Ак Барса» Игоря Смирнова похоронят на Арском кладбище в воскресенье
Церемония прощания с техническим директором «Ак Барса» Игорем Смирновым состоится 24 сентября в 9.00 на пандусе у центрального входа в «Татнефть Арену». Отпевание и похороны пройдут на Арском кладбище Казани в 12.00, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Игорь Смирнов работал в «Ак Барсе» 43 года. За это время команда добилась главных побед современности: пять титулов чемпионов России, три Кубка Гагарина, золотые медали Кубка европейских чемпионов и Континентального Кубка.
Смирнов являлся заслуженным работником физической культуры и спорта Татарстана. Он умер на 76-м году жизни.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым