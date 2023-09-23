В Казани будут судить двух мужчин — они обещали продать женщине диплом вуза за миллион

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Следователи завершили расследование уголовных дел в отношении 37–летнего и 36-летнего казанцев. Их обвиняют в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество.

— По версии следствия, летом 2023 года один из обвиняемых сообщил другому о том, что якобы имеет связи среди сотрудников одного из казанских вузов и может посодействовать в передаче им взятки в размере 900 тыс. рублей за незаконное получение диплома, без фактического обучения. Последний через знакомого предложил получить диплом жительнице города Казани, которая согласилась на это предложение. При этом он озвучил сумму в 1,1 млн рублей, планируя забрать 200 тыс. рублей себе, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Женщина решила обратиться в правоохранительные органы, и последующие действия происходили под контролем оперативников. Уже 20 июля после получения денег посредник был задержан. Он во всем сознался и согласился помочь разоблачить своего подельника. В результате на следующий день тот также был задержан при получении 900 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В феврале в суд направили уголовное дело в отношении 45-летней бывшей руководительницы бюро №41 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан» и 59-летней бывшей медсестры ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница». Первую обвинили в получении взяток и в мошенничестве. В деле — 99 эпизодов. Второй пришлось отвечать в суде за девять эпизодов посредничества во взяточничестве и мошенничестве.

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Айрат Назипов