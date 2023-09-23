Из Казани до Сарапула запустили пробный речной рейс

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Метеор-2020» впервые отправился по маршруту Казань-Чистополь-Нижнекамск-Елабуга-Набережные Челны-Сарапул-Елабуга. Это первый речной рейс, который связал Татарстан и Удмуртию, сообщили «Реальному времени» в Госкомитете по туризму республики.

Пассажирами рейса стали туроператоры и журналисты из двух регионов. Во время экскурсии по Сарапулу гости из Татарстана ознакомятся с достопримечательностями Сарапульского музея-заповедника, посетят музейный квартал «Купеческий» и посетят центр старинного купеческого города на Каме.

— Наращивание межрегиональных речных пассажирских перевозок обеспечивает дополнительный импульс популяризации речного туризма на Средней Волге, что в свою очередь способствует развитию сети межрегиональных маршрутов в рамках туристического проекта «Великий Волжский путь» и позволяет гражданам путешествовать по соседним городам, — рассказали в пресс-службе ведомства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Поездка была организована в рамках проекта «Великий Волжский путь». Под его брендом реализуется более 20 межрегиональных маршрутов и идет разработка новых.

Накануне сообщалось, что весной 2024 года в Удмуртию из Татарстана по реке Каме планируют запустить туристические рейсы на судах на подводных крыльях «Метеор». Как сообщил министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев, «Метеоры» будут ходить из Набережных Челнов в Сарапул три раза в неделю. Соответствующего соглашения достигли руководители профильных министерств двух регионов.

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Айрат Назипов