В Кировском районе Казани ограничат движение на двух участках

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Кировском районе Казани на двух участках временно ограничат движение транспорта. По информации Комитета внешнего благоустройства исполкома города, это связано с прокладкой сетей канализации и выносом сетей теплоснабжения.

С 28 сентября по 29 октября будет полностью закрыта проезжая часть на проезде от улицы Светлой до здания №13а/2 по ул. Маршрутной.

С 28 сентября по 7 октября ограничения будут действовать вдоль дома №17, корп. 1 по ул. Маршрутной.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Напомним, в пятницу, 22 сентября, с 21.00 до 24 сентября частично перекроют проезжую часть и тротуар напротив жилого дома №8 по ул. Лейтенанта Красикова. А с 25 по 28 сентября полностью закроют тротуар напротив жилого дома №8 по той же улице.

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Айрат Назипов