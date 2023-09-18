В Казани ограничат движение по улицам Бригадной и Лейтенанта Красикова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани временно ограничат движение по улицам Лейтенанта Красикова и Бригадной. В первом случае это связано с производством работ по прокладке сетей водоснабжения к девятиэтажному жилому дому №1 в жилом комплексе по ул. Ильича в микрорайоне Юдино, информирует Комитет внешнего благоустройства города.

С 21:00 22 сентября до 24 сентября частично перекроют проезжую часть и тротуар напротив жилого дома №8 по ул. Лейтенанта Красикова. А с 25 по 28 сентября полностью закроют тротуар напротив жилого дома №8 по той же улице.

Движение по улице Бригадной ограничат в связи со строительством газопровода. С 8:00 22 сентября до 8:00 28 сентября частично закроют проезжую часть вблизи домов №46 по ул. Бригадной и №5г по ул. 2-й Бригадной.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Напомним, движение по улице Лейтенанта Красикова ограничили с 7 сентября по 10 октября. Ограничения связаны с реконструкцией тепловых сетей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов