Росгвардии могут разрешить иметь в своем составе добровольческие формирования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Группа российских депутатов и сенаторов подготовила пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн.



— Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны, — написал депутат в своем telegram-канале.

Он уточнил, что предложения «не имеют ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК «Вагнер». Хинштейн добавил, что эти слухи не соответствуют действительности.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно одному из законопроектов, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента России. Их смогут привлекать для выполнения «отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и так далее. В этом случае на добровольцев Росгвардии распространятся все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны страны.

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Маргарита Головатенко