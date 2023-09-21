Росгвардии могут разрешить иметь в своем составе добровольческие формирования
Группа российских депутатов и сенаторов подготовила пакет законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн.
— Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны, — написал депутат в своем telegram-канале.
Он уточнил, что предложения «не имеют ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК «Вагнер». Хинштейн добавил, что эти слухи не соответствуют действительности.
Согласно одному из законопроектов, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента России. Их смогут привлекать для выполнения «отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и так далее. В этом случае на добровольцев Росгвардии распространятся все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны страны.
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