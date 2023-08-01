В Севастополе система РЭБ сбила беспилотник

В районе Севастополя система РЭБ заглушила беспилотник. Из-за падения БПЛА произошло возгорание травы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушен РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле. Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия, — цитирует губернатора «РИА Новости».

Ночью и утром 30 июля были также пресечены очередные попытки киевского режима осуществить террористическую атаку по Москве и Крыму. Попытку нападения на столицу России пресекли утром 30-го, в воскресенье. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, и они, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити».

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Елизавета Пуншева