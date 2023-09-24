Новости бизнеса

00:54 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Оборот розничной торговли на душу населения в Татарстане вырос в 15,4 раза

00:35, 24.09.2023
Оборот розничной торговли на душу населения в Татарстане вырос в 15,4 раза
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане оборот розничной торговли в расчете на душу населения за два десятилетия — с 2002 по 2022 год — вырос в 15,4 раза, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В прошлом году он составлял 304 015 рублей.

В 2002 году оборот розничной торговли в расчете на душу населения оценивался в Татарстане в 19 730 рублей. К 2012 году он вырос в 8,65 раза, до 170 670 рублей.

В допандемийном 2019 году оборот розничной торговли в расчете на душу населения в Татарстане оценивался в 244 232 рубля. В 2020-м он сократился на 2,4%, до 238 322 рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

К 2021 году оборот розничной торговли в расчете на душу населения в республике увеличился на 17,2%, до 279 262 рублей. В 2022-м рост по отношению к предыдущему году составил 8,8%.

Напомним, по итогам января — июля 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 755,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 8%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
Справка

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения — отношение оборота розничной торговли на среднегодовую численность населения.

БизнесРозничная торговля Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть610.8
  • Нижнекамскнефтехим125.85
  • Казаньоргсинтез116.3
  • КАМАЗ230
  • Нижнекамскшина86
  • Таттелеком1.224