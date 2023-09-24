Оборот розничной торговли на душу населения в Татарстане вырос в 15,4 раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане оборот розничной торговли в расчете на душу населения за два десятилетия — с 2002 по 2022 год — вырос в 15,4 раза, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В прошлом году он составлял 304 015 рублей.

В 2002 году оборот розничной торговли в расчете на душу населения оценивался в Татарстане в 19 730 рублей. К 2012 году он вырос в 8,65 раза, до 170 670 рублей.

В допандемийном 2019 году оборот розничной торговли в расчете на душу населения в Татарстане оценивался в 244 232 рубля. В 2020-м он сократился на 2,4%, до 238 322 рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

К 2021 году оборот розничной торговли в расчете на душу населения в республике увеличился на 17,2%, до 279 262 рублей. В 2022-м рост по отношению к предыдущему году составил 8,8%.



Напомним, по итогам января — июля 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 755,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 8%.



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Татьяна Демина