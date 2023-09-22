Сергей Лавров призвал генсека ООН начать процедуру арбитража против США

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН призвал генсека ООН Антониу Гутерреша запустить процедуру арбитража против США, об этом сообщается на сайте МИД.

Лавров обратил внимание Гутерреша на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая в том числе отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии:

— ...сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутеррешем процедуры арбитража против Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генассамблеи ООН, — говорится в сообщении.

В МИД России уточнили, что Лавров также передал Гутеррешу книгу «Украинские преступления против человечности (2022—2023)» и подборку документальных видеоматериалов «Дети Донбасса».

Помимо этого российский министр снова подчеркнул «необходимость неукоснительного соблюдения руководством ООН и всеми без исключения сотрудниками Всемирной организации принципов беспристрастности и равноудаленности, зафиксированных в статье 100 Устава ООН».

— В адрес Гутерреша обращен призыв предотвращать втягивание представителей ооновских структур в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса, — добавили в МИДе.

Ранее в министерстве рассказывали, что на сессии Генассамблеи российская сторона будет отстаивать «свои принципиальные подходы, закрепленные в принятой в марте сего года обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации».



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Илина Хакимова