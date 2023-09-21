Фигурист Артур Даниелян заявил о желании выступить в Казани

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Фигурное катание/YouTube.com

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян рассказал, что хотел бы выступить в Казани в рамках Гран-при России.

— Насчет этапов Гран-при пока ничего не знаю. Мы решили, что отстартуем здесь и там уже посмотрим. Куда бы самому хотелось поехать? Хочу в Казань. В Казани мне нравится. И, может быть, Красноярск — это особенный город для меня, — приводит его слова «Чемпионат».

Артур Даниелян — российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Выиграл серебро на только на чемпионате Европе, но и в чемпионате России в 2020 году. Имеет звание «Мастер спорта России международного класса».

скриншот realnoevremya.ru из видео Фигурное катание/YouTube.com

Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выступит в четвертом этапе Гран-при России, который пройдет в столице Татарстана с 10 по 13 ноября. Также на четвертом этапе Гран-при будут другие фигуристы из Казани: Глеб Лутфуллин, Ясмина Кадырова и Елизавета Осокина, выступающие в парном катании.



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Айрат Назипов