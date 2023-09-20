Камила Валиева выступит на этапе Гран-при в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выступит в четвертом этапе Гран-при России, который пройдет в столице Татарстана с 10 по 13 ноября. Составы команд опубликовала Федерация фигурного катания.



Также на четвертом этапе Гран-при будут другие фигуристы из Казани: Глеб Лутфуллин, Ясмина Кадырова и Елизавета Осокина, выступающие в парном катании.

В минувшие выходные Камила Валиева показала постановки на новый сезон. В короткой программе она выступит в красном платье под музыку из эротической мелодрамы «365 дней». В произвольной программе фигуристка предстанет перед зрителями в образе «Черной пантеры» из одноименного фильма Marvel.

Напомним, Камила Валиева победила на казанском этапе Гран-при в женском одиночном катании в прошлом году. Она получила 241,72 балла — 83,3 балла за короткую и 158,42 балла за произвольную программу.

Кроме Казани, этапы Гран-при по фигурному катанию пройдут еще в пяти городах России. Это Москва, Уфа, Омск, Красноярск и Самара.



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Маргарита Головатенко