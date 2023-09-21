В Лаишевском районе Татарстана благоустроят кладбище за 1,2 млн рублей
Исполком Кирбинского сельского поселения Лаишевского района Татарстана намерен выделить 1,2 млн рублей на благоустройство старого кладбища в селе Кирби. Работу нужно выполнить в течение 30 дней с момента подписания контракта, выяснило «Реальное время», изучив тендер.
Заказчику предстоит срезать деревья с помощью автогидроподъемника, вручную расчистить площади от кустарника, выполнить погрузо-разгрузочные работы и так далее.
В течение трех дней с момента подписания контракта исполнитель должен предоставить календарный график выполнения работ. После их завершения ему необходимо прислать заказчику фотографии.
В июне «Реальное время» писало о планах казанских властей выделить чуть меньше 5 млн рублей на капитальный ремонт административного здания и благоустройство территории кладбища Ново-Татарское. Подробности — в материале интернет-газеты.
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