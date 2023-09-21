Платную дорогу Алексеевское — Альметьевск планируют открыть в 2025 году

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев (архив)

Движение по платной дороге Алексеевское — Альметьевск планируют запустить в 2025 году. Об этом пишет ГТРК «Татарстан» со ссылкой на генерального директора АО «Автострада» Александра Комлева.

По его словам, строительство будет завершено уже в 2024 году. Длина новой трассы составит 143 километра. Время пути от Алексеевска до Альметьевска составит 1,15 часа.



realnoevremya.ru/Артур Казанцев (архив)

Напомним, Шали — Бавлы станет платной автомагистралью и составным участком международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Строительство трассы условно разделено на четыре участка: Сорочьи Горы — Шали (М-7) — 40 км, мостовой переход через Каму у села Сорочьи Горы — 14 км, Алексеевское — Альметьевск — 145 км и Альметьевск — Бавлы (М-5) — 100 км.

В начале сентября ход строительства участка платной автодороги осмотрел раис Татарстана Рустам Минниханов. Ему удалось поговорить со строителями и даже проехать по готовому участку дороги.



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Айрат Назипов