Казанский педагог вошла в пятерку лучших на Всероссийском конкурсе

Воспитатель дошкольной группы школы №41 Вахитовского района Казани Айсылу Лотфуллина попала в пятерку лучших педагогов Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Он проходит в Карачаево-Черкесии.

В этом году в конкурсе участвуют 104 человека: 72 учителя и 32 воспитателя. Финалисты подготовили самопрезентацию, провели мастер-классы и уроки с воспитанниками. Заключительный этап конкурса завершится 23 сентября.

В первый день конкурса жюри объявило имена 15 лауреатов конкурса. Помимо представительницы Татарстана, в этот список вошли педагоги из Карачаево-Черкесской Республики, Бурятии, Коми, Карелии, Мордовии, Северной Осетии, Хакасии, ДНР, Башкортостана, а также Самарской, Воронежской, Ленинградской и Липецкой областей.

В августе логопед детского сада №8 Екатерина Иванова вошла в десятку лучших логопедов России. Представительница Казани попала в финал Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог — 2023». Сейчас она готовится к завершающему этапу, который пройдет в Москве с 3 по 5 октября.



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Айрат Назипов