Работница казанского детсада вошла в десятку лучших логопедов России

Логопед детского сада №8 Екатерина Иванова вошла в десятку лучших логопедов России. Об этом сообщили в Управлении образования города.

Представительница Казани попала в финал Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог — 2023». Сейчас педагог готовится к завершающему этапу, который пройдет в Москве с 3 по 5 октября.

Месяц назад педагог казанской гимназии №102 Ксения Зайцева стала победителем Всероссийского конкурса молодых учителей. Она выиграла в номинации «Лучшие педагогические практики».

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Айрат Назипов