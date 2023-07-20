В Казани утвердили проект планировки территории дороги по ул. Ярышлар

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани утвердил проект планировки и межевания территории линейного объекта «Проектируемый проезд №16 по ул. Ярышлар, участок от автодороги Казань — Боровое Матюшино до пересечения с железнодорожными путями». Он относится к магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения.

Постановлением утверждена первая очередь второго этапа реконструкции трассы 16К-1062 «Казань — Оренбург» «Казань — Боровое Матюшино» строительства автодороги «Казань — Смарт Сити». Площадь территории планируемого размещения проезда оценивается в 24,2 га.

Строительная длина основного направления дороги составит 1,6 км. Протяженность бокового проезда по ул. Ярышлар оценивается в 1,46 км. Расчетная скорость движения — 70 км/час.

Вдоль бокового проезда по ул. Ярышлар уложат тротуар, совмещенный с велодорожкой. Его ширина составит 5 метров. Ширина проезжей части запланирована в 8 метров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проектируемая дорога находится в Приволжском районе Казани и проходит вдоль железнодорожных путей, разделяющих столицу с селом Усады Лаишевского района Татарстана. Начинается она от пересечения с трассой Казань — Боровое Матюшино и заканчивается на пересечении с железнодорожными путями пригородного сообщения рядом с несколькими садовыми товариществами. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина