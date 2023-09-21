В Казани ограничат движение транспорта из-за велоквеста по истории города

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В октябре в столице Татарстана проведут «Велоквест по истории Казани», из-за которого в городе ограничат движение по некоторым улицам. Мероприятие проводят в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения граждан к занятиям физкультурой и спортом, а также дальнейшей популяризации велогонок.

Согласно постановлению исполкома столицы Татарстана, на время подготовки и проведения «Велоквеста по истории Казани» 8 октября с 8.00 до 11.00 ограничат движение транспорта на площади Первого Мая и приостановят два направления:

по ул. Кремлевской — по направлению от ул. Профессора Нужина до площади Первого Мая;

по ул. Лобачевского — по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской;

по ул. Астрономической — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской;

по ул. Кави Наджми — по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской;

по ул. Мусы Джалиля — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского;

по ул. Чернышевского — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского;

по ул. Пушкина — от ул. Карла Маркса до здания Национального музея Татарстана;

по ул. Большой Красной — от ул. Муштари до ул. Пушкина;

по ул. Театральной — от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной.

скриншот realnoevremya.ru постановления исполкома Казани

Провести мероприятие поручено Комитету физической культуры и спорта Казани. Он также должен согласовать ограничение движения на территории Казанского кремля.

В начале июля в Казани ограничивали движение из-за проведения «Ночного велофеста», посвященного XXVII Всемирной летней Универсиаде — 2013. Перекрывали дороги по по ул. Профсоюзной, Астрономической и так далее.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина