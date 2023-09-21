В Казани ограничат движение транспорта из-за велоквеста по истории города
В октябре в столице Татарстана проведут «Велоквест по истории Казани», из-за которого в городе ограничат движение по некоторым улицам. Мероприятие проводят в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения граждан к занятиям физкультурой и спортом, а также дальнейшей популяризации велогонок.
Согласно постановлению исполкома столицы Татарстана, на время подготовки и проведения «Велоквеста по истории Казани» 8 октября с 8.00 до 11.00 ограничат движение транспорта на площади Первого Мая и приостановят два направления:
- по ул. Кремлевской — по направлению от ул. Профессора Нужина до площади Первого Мая;
- по ул. Лобачевского — по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской;
- по ул. Астрономической — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской;
- по ул. Кави Наджми — по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кремлевской;
- по ул. Мусы Джалиля — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского;
- по ул. Чернышевского — по направлению от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского;
- по ул. Пушкина — от ул. Карла Маркса до здания Национального музея Татарстана;
- по ул. Большой Красной — от ул. Муштари до ул. Пушкина;
- по ул. Театральной — от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной.
Провести мероприятие поручено Комитету физической культуры и спорта Казани. Он также должен согласовать ограничение движения на территории Казанского кремля.
В начале июля в Казани ограничивали движение из-за проведения «Ночного велофеста», посвященного XXVII Всемирной летней Универсиаде — 2013. Перекрывали дороги по по ул. Профсоюзной, Астрономической и так далее.
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