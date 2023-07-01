Казанцам напомнили об ограничении движения транспорта во время «Ночного велофеста»
В Казани в связи с проведением «Ночного велофеста», согласно постановлению Исполкома, ограничат парковку и движение по нескольким улицам. Об этом напомнили в Госавтоинспекции города.
Ограничат движение на следующих участках дороги:
с 20:00 до 23:00 01.07.2023
- — площадь перед Деревней Универсиады со стороны Оренбургского тракта;
с 22:00 до 23:30 01.07.2023
- — по Оренбургскому тракту (от проспекта Победы до проспекта Универсиады);
- — по проспекту Универсиады (от Оренбургского тракта до ул.Тихомирнова);
- — по Аметьевской магистрали (въезд на проспект Универсиады);
- — по ул.Н.Назарбаева (въезд на проспект Универсиады);
- — по ул.Вишневского (въезд на проспект Универсиады);
- — по ул.Тихомирнова (от ул.Петербургская до переулка Щербаковский);
с 22:00 01.07.2023 до 00:00 02.07.2023
- — по ул.Т.Миннуллина (от ул.Петербургская до ул.Тихомирнова);
- — по ул.Луковского (от ул.Калинина до ул.Тихомирнова);
- — по ул.Ульянова-Ленина (от ул.Петербургская и от дома №19 по ул.Ульянова-Ленина до ул.Тихомирнова);
- — по ул.А.Айдинова (от ул.Петербургская до переулка Щербаковский);
- — по переулку Щербаковский (от ул.Тихомирного до ул.Пушкина);
- — по ул.Пушкина (от ул.Островского до дома №17 по ул.Пушкина);
- — по ул.Бутлерова (от ул.Маяковского до ул.Пушкина);
- — по ул.Профсоюзная (от переулка Щербаковский до ул.Баумана);
- — по ул.Университетская (от ул.Островского до ул.Кремлевская);
- — по ул.Астрономическая (от ул.Баумана до ул.Кремлевская);
- — по ул.К.Наджми (от ул.Профсоюзная до ул.Кремлевская);
- — по ул.М.Джалиля (от ул.Профсоюзная до ул.Кремлевская);
- — по ул.Чернышевского (от ул.Право-Булачная до ул.Кремлевская);
с 22:30 01.07.2023 до 01:00 02.07.2023
- — площадь Тысячелетия (от ул.Право-Булачная до ул.Декабристов);
- — по ул.Ташаяк (от ул.Лево-Булачная до ул.Право-Булачная);
- — ул.Право-Булачная (на пересечении с ул.Ташаяк);
- — по Ивановскому спуску (от ул.Кремлевская до ул.Баумана);
- — по ул.Баумана (на пересечении с Ивановским спуском);
- — по ул.Батурина (съезд на Кремлевскую дамбу);
- — по Кремлевской дамбе (от площади Тысячелетия до ул.С.Хакима);
- — по ул.С.Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абсалямова);
- — по ул.Бондаренко (от бульвара Фестивальный до ул.С.Хакима);
- — по ул.Абсалямова (от ул.Чистопольская до ул.С.Хакима).
В Госавтоинспекции водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Ночная велоэкскурсия «Ночной велофест» в Казани пройдет в ночь с 1 по 2 июля, ранее организовать фестиваль планировали 17—18 июня. Фестиваль перенесли из-за организационных моментов.
В «Ночном велофесте» примут участие звезды Универсиады 2013 года — ее золотые призеры Яна Мартынова и Нафис Миннебаев.
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