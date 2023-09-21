На «Нижнекамскнефтехиме» демонтировано более 60% устаревшего оборудования

Фото: Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Экологично, безопасно и эстетично

На нижнекамском предприятии СИБУРа продолжается реализация масштабного проекта по демонтажу выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования. Первой под снос пошла законсервированная установка по производству окиси этилена на заводе олигомеров и гликолей. Работала она с 1980 года, с 2010 — простаивала, поскольку технология к тому времени устарела.

— На этой площадке находилось производство окиси этилена-1, так называемая отечественная окись этилена. Несмотря на то, что производство было законсервировано, для обслуживания простаивающего оборудования необходимо было привлекать человеческие ресурсы. Это еще и охрана труда. Объекты, которые находятся без внимания, представляют дополнительную угрозу, — отмечает начальник цеха завода олигомеров и гликолей «Нижнекамскнефтехима» Фанис Шайхутдинов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По его словам, устаревшую установку демонтировали в короткие сроки. На освободившейся площади уже полным ходом идет строительство нового современного, не имеющего аналогов в России, производства гексена. Целевая мощность проекта составляет 50 000 тонн в год. Новое производство на НКНХ встроится в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья этилен со строящегося комплекса ЭП-600.

Гексеном будут обеспечены собственные потребности СИБУРа с учетом как текущих, так и будущих проектов, а также потребности партнеров. Это обеспечит независимость в данном сырье от импортных поставок.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Снос устаревшего оборудования — задача не простая»

Помимо этого, на нижнекамском предприятии СИБУРа идет демонтаж еще пяти устаревших производств одновременно. Среди них — бывший цех энергопроизводства. В течении полугода рабочим необходимо расчистить территорию площадью 5,5 га, вывезти 13 700 тонн строительного мусора и устаревшего оборудования. Прогресс выполненных работ на этой площадке составляет 40%. Задействовано 4 вида техники, в том числе краны и экскаваторы, трудятся 25 человек.

— Это производство служило для подогрева горячей воды, которая использовалась в качестве теплоносителя на производстве. Сейчас ведется перевод действующих производств на другой вид обогрева — пар. Необходимости в этом цехе не будет, — подчеркнул руководитель проекта по демонтажу Ильназ Сибгатуллин.

По его словам, снос устаревшего оборудования — задача не простая, имеющая много важных деталей, которые нужно учитывать в процессе производства работ.

— Это очень большой труд. Выражение «Ломать не строить» к процессу демонтажа не относится. Металлические и бетонные конструкции разбирают так, чтобы не повредить расположенные рядом эстакады и межцеховые коммуникации. Кругом действующие производства, поэтому точность в этом деле почти ювелирная, — добавляет он.

Вторичная переработка и бережная утилизация

Как отмечают на предприятии, всего за полтора года с территории «Нижнекамскнефтехима» вывезли почти 40 тысяч тонн устаревшего оборудования и строительного мусора, в том числе порядка 39 000 тонн металлолома, 2000 тонн строительного мусора, 2 400 тонн железобетонных конструкций. В целом прогресс по проекту достиг 62%.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим» предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Снос выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования позволит улучить экологический фон в регионе. На освободившихся площадках будут построены новые современные технологичные и экологичные производства СИБУРа. Территория предприятия станет более красивой, озелененной и еще безопасней.

Всего в ходе проекта будут демонтированы 136 объектов, а также 2 507 технических устройств. Часть строительного мусора и устаревшего оборудования отправят на вторичную переработку, часть экологично и бережно утилизируют.



Лилия Егорова