Эксперты рассказали, когда российские банки начнут повышать процентные ставки по вкладам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские банки взяли паузу в вопросе увеличения процентных ставок по сберегательным продуктам, но сдержанная реакция на повышение ключевой ставки последует в ближайшие пару недель. Таким мнением поделилась начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По оценке аналитиков, средний рост ставок по вкладам может составить до половины от размера повышения «ключа», т. е. остаться в пределах 0,5 п.п. Максимальная доходность по вкладам на рынке будет доступна клиентам при размещении на 3 года, и может превысить текущий уровень на 12%. Высокие ставки останутся и в сегменте краткосрочных вкладов, где среднерыночная ставка, по мнению экспертов, зафиксируется на уровне 11% годовых.

В текущих экономических условиях основной спрос вкладчики будут предъявлять на краткосрочные инструменты, говорят специалисты. Они уточняют, что на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, в то время как на сроки от полугода до года привлекается порядка 45% депозитов, а продукты сроком от года занимают всего 5% от общего объема рублевого привлечения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На фоне дедолларизации основным сберегательным инструментом для россиян по-прежнему будет выступать отечественная валюта, добавили в ВТБ.

Напомним, совет директоров Банка России 15 сентября повысил ключевую ставку на один процентный пункт — с 12 до 13% . Следующее заседание по показателю запланировано на 27 октября 2023 года.

Как предупредила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ключевая ставка в России продержится на повышенном уровне длительное время. Это необходимо для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

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Айрат Назипов