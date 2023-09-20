Максут Шадаев: в России не планируют наказывать за использование VPN-сервисов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов. Об этом на Международном форуме Kazan Digital Week — 2023 рассказал министр цифрового развития страны Максут Шадаев.

— Нет, не будет. Ответственности не будет, — приводит ТАСС ответ Шадаева на соответствующий вопрос.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе депутат Госдумы Антон Горелкин предложил создать в России национальный VPN-сервис с господдержкой. Он уточнил, что практика поддержки VPN применяется в других странах: например, в США правительство открыто финансирует компании, предоставляющие такие услуги.

Напомним, международный форум Kazan Digital Week — 2023 стартовал в столице Татарстана 20 сентября. Максут Шадаев вместе с раисом республики Рустамом Миннихановым принял участие в церемонии открытия мероприятия.



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Айрат Назипов